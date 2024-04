La Soluzione ♚ I monti lungo lo Stivale

La soluzione di 9 lettere per la definizione: I monti lungo lo Stivale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : APPENNINI

Curiosità su I monti lungo lo stivale: Voce principale: calabria. la regione costituisce la punta dello stivale ed è bagnata a ovest dal mar tirreno, a est dal mar ionio, a nord-est dal golfo... Gli Appennini sono il sistema montuoso lungo circa 1200 km che si distende dalla zona settentrionale d'Italia fino a quella meridionale, disegnando un arco con la parte concava a sudovest. Insieme alle Alpi, caratterizzano il rilievo e il paesaggio di gran parte del paese, interessando ben quindici regioni: quattro della sua parte continentale, tutte le regioni della penisola italiana nonché, secondo numerose fonti, la parte settentrionale della Sicilia. Per questi motivi sono spesso chiamati "spina dorsale della penisola italiana".

