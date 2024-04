La Soluzione ♚ L insieme degli animali marini capaci di muoversi

La soluzione di 6 lettere per la definizione: L insieme degli animali marini capaci di muoversi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NECTON

Curiosità su L insieme degli animali marini capaci di muoversi: Disambiguazione – "animali" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi animali (disambigua). disambiguazione – "animale" rimanda qui. se stai... Il necton o nekton (dal greco antico t, nektón, "ciò che nuota") è la categoria ecologica che comprende gli organismi acquatici che nuotano attivamente. È uno dei tre grandi gruppi in cui si differenziano gli animali acquatici, insieme al plancton, costituito da organismi che fluttuano nella colonna d'acqua, incapaci di opporsi ai movimenti del mare quali onde e correnti, e benthos, che comprende tutti gli organismi adattati a vivere a stretto contatto con i fondali.

