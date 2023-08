Capaci di sentire i suoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capaci di sentire i suoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : UDENTI

Significato/Curiosita : Capaci di sentire i suoni

sentire, solo se in perfetta salute, una parte dei suoni emessi dalle piante, mentre altri mammiferi come i pipistrelli, ad esempio, sono in grado di... Bambini udenti producono sul piano vocale; intorno al primo anno di vita i bambini sordi producono i primi segni, così come i bambini udenti producono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

