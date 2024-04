La Soluzione ♚ Il discusso sacrificio di animali alla scienza

La soluzione di 15 lettere per la definizione: Il discusso sacrificio di animali alla scienza. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SPERIMENTAZIONE

Curiosità su Il discusso sacrificio di animali alla scienza: L'invio di una grande quantità di animali da soma per il trasporto del denaro. partì con una piccola parte dell'esercito, per circa trenta giorni, alla conquista... Con sperimentazione animale s'intende l'utilizzo scientifico a scopo di studio e ricerca di animali, per esempio in ambito farmacologico, fisiologico, fisiopatologico, biomedico e biologico. La sperimentazione animale può essere di base (ad esempio la ricerca che si basa sulla mera osservazione di una caratteristica biologica della specie animale studiata) o applicata, cioè quando l'animale viene usato come modello al fine di comprendere meglio una determinata caratteristica biologica di un'altra specie, per lo più quella umana. La sperimentazione include quindi la pura ricerca come quella genetica, la biologia dello sviluppo, gli studi ...

