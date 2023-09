Più sono grandi più sono capaci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Più sono grandi più sono capaci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CONTENITORI

Significato/Curiosita : Piu sono grandi piu sono capaci

1992-1993. la strage di capaci fu un attentato di stampo terroristico-mafioso compiuto da cosa nostra il 23 maggio 1992 nei pressi di capaci (sul territorio di... Gli esseri umani hanno usato contenitori per almeno 100.000 anni, anche forse per milioni di anni. i primi contenitori furono probabilmente inventati... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

