La Soluzione ♚ Rispondono insieme all appello

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Rispondono insieme all appello. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : OMONIMI

Curiosità su Rispondono insieme all appello: Non può risolvere la dc da sola. ecco il senso dell'appello». la dc, viene precisato, lancia un appello umanitario ma non direttamente alle br «perché... In semantica, l'omonimia (dal greco µµa, homonymia, per il tramite del latino homonymia) è un fenomeno per cui due forme linguistiche presentano la stessa forma ortografica e fonologica, ma hanno diverso significato e diversa etimologia. Sono dunque omonimi quei termini, distinguibili l'uno dall'altro, che sono scritti allo stesso modo (per cui si dicono omografi) e si pronunciano allo stesso modo (per cui si dicono omofoni). Ad esempio, in italiano le parole vite (plurale di vita), vite (pianta) e vite (organo filettato) sono omonime.

Altre Definizioni con omonimi; rispondono; insieme; appello;