Mammiferi marini. CETACEI

Sostantivo

Significato e Curiosità su: I cetacei (Cetacea Brisson, 1762) sono un infraordine di mammiferi euteri, completamente adattatisi alla vita acquatica. Il nome cetaceo deriva dal greco t (ketos), che significa balena o mostro marino e fu introdotto da Aristotele per designare gli animali acquatici dotati di respirazione polmonare. Presentano un corpo fusiforme, simile a quello dei pesci, che assicura loro una maggiore idrodinamicità. Gli arti anteriori sono modificati in pinne; gli arti posteriori come tali sono assenti; rimangono solo alcune piccole ossa vestigiali, nascoste dentro al corpo, e non collegate alla spina dorsale per l'assenza del bacino. La pinna ...

Cetacei ( approfondimento) m pl

(zoologia) (mammalogia) infraordine di mammiferi acquatici, in genere marini, di grosse dimensioni, carnivori, con corpo pisciforme, arti anteriori a forma di pinna, arti posteriori mancanti e coda trasformata in pinna orizzontale

Sillabazione

ce | tà | cei

Pronuncia

IPA: /te'tatei/

Etimologia / Derivazione

dal latino scientifico Cetacea; vedi cetaceo

Iponimi

Misticeti, Odontoceti

