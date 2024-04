La Soluzione ♚ I crostacei che si infilano in conchiglie abbandonate

La soluzione di 6 lettere per la definizione: I crostacei che si infilano in conchiglie abbandonate. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PAGURI

Curiosità su I crostacei che si infilano in conchiglie abbandonate: indiano in conchiglia abbandonate" Pagurus (Fabricius, 1775) è un genere appartenente alla famiglia dei Paguridi. I paguri sono crostacei con addome ricurvo e molle. Il paguro vive in conchiglie vuote di gasteropodi su cui talvolta attacca spugne o attinie velenose per mimetizzarsi e difendersi. In caso di pericolo esso può ritirarsi completamente all'interno della conchiglia. La parte terminale della coda del paguro è adatta per afferrare fortemente la conchiglia che porta sempre con sé. Quando cresce e le dimensioni della conchiglia non sono più adatte cerca una nuova conchiglia per potersi proteggere. Al mondo ci sono circa cinquemila specie conosciute, la quasi totalità ...

