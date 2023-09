Si infilano nelle prese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si infilano nelle prese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SPINE

Significato/Curiosita : Si infilano nelle prese

Tempio. il monte moriah è detto appunto monte del tempio. nelle fessure del muro, gli ebrei infilano foglietti con sopra scritte delle preghiere. la storia... spinea è un comune italiano di 27 749 abitanti della città metropolitana di venezia in veneto. fa parte del comprensorio del miranese, che comprende complessivamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

