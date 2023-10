Le infilano i bambini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le infilano i bambini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : CALZINE

Significato/Curiosita : Le infilano i bambini

Centratura precisa. nel linguaggio metasemantico invece le parole non infilano le cose come frecce, ma le sfiorano come piume, o colpi di brezza, o raggi di... Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. il calzino è un indumento che si indossa sul piede, progettato per riscaldare e assorbire... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Le infilano i bambini : infilano; bambini; Si infilano nelle prese; I crostacei che s infilano in conchiglie abbandonate; Si infilano ai piedi; Si infilano nelle crune; Si infilano in un lettore; Si infilano nei lettori; S infilano nei passanti; bambini bravissimi a scuola; La caratteristica festa notturna dei bambini statunitensi; Gioco volante per bambini ; Si prende cura dei bambini ; Attributo di una tosse che colpisce i bambini ; Storie per bambini con elementi di fantasia; In ospedale il reparto per i bambini ;

