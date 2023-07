I crostacei che s infilano in conchiglie abbandonate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I crostacei che s infilano in conchiglie abbandonate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

PAGURI

I crostacei che s infilano in conchiglie abbandonate

I paguri sono crostacei che si distinguono per il loro comportamento unico di prendere possesso di conchiglie abbandonate come una forma di protezione e riparo. Questi animali scavano conchiglie di molluschi morti o abbandonati, come lumache di mare, e vi si adattano abilmente. Mentre crescono, i paguri cercano conchiglie più grandi da occupare. Questa peculiarità li rende noti come "ermit crab" o "paguri eremiti". Questi crostacei possono essere trovati in diversi habitat marini, come le spiagge sabbiose, le scogliere rocciose e i fondali marini. La loro abilità di adattarsi a diverse conchiglie e la loro vita interamente protetta all'interno di esse li rende affascinanti esempi di adattamento e sopravvivenza nella natura.

