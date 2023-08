La città spagnola con la Casa delle Conchiglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città spagnola con la Casa delle Conchiglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SALAMANCA

Salamanca è una pittoresca città spagnola rinomata per la sua architettura e la prestigiosa università. Uno dei suoi simboli distintivi è la Casa delle Conchiglie (Casa de las Conchas), un edificio gotico ornato con oltre 300 conchiglie scolpite sulla sua facciata. Costruita nel XV secolo, la Casa delle Conchiglie ha una storia ricca e variegata, da essere stata una residenza nobiliare a ospitare la Biblioteca Pubblica di Salamanca. Questo affascinante edificio rappresenta una testimonianza della storia culturale della città e attira visitatori da tutto il mondo, offrendo un'affascinante fusione di arte e storia architettonica.

