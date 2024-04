La Soluzione ♚ La Soldano nel cast della soap opera Un posto al sole

La soluzione di 4 lettere per la definizione: La Soldano nel cast della soap opera Un posto al sole. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NINA

Curiosità su La soldano nel cast della soap opera un posto al sole: un posto al sole è una soap opera italiana, in onda su rai 3 dal 21 ottobre 1996. ambientata a napoli, è la prima soap opera interamente prodotta in italia... Nina Zilli, pseudonimo di Maria Chiara Fraschetta (Piacenza, 2 febbraio 1980), è una cantautrice, personaggio televisivo e conduttrice radiofonica italiana. Dopo alcune esperienze come veejay, e in campo musicale con alcuni gruppi, firma nel 2009 un contratto discografico con l'etichetta Universal, con la quale pubblica l'EP omonimo di debutto dal quale viene estratto il singolo 50mila, con il quale raggiunge la notorietà e che viene inserito come colonna sonora del film Mine vaganti e nel videogioco Pro Evolution Soccer 2011. Nel 2012 ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest con il brano L'amore è femmina (Out of Love), ...

