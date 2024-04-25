Dà il posto in classifica

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dà il posto in classifica' è 'Punteggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PUNTEGGIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dà il posto in classifica" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dà il posto in classifica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Punteggio? Un punteggio indica la posizione di un atleta o di un elemento in una graduatoria, riflettendo il livello di prestazione o successo raggiunto. È un valore numerico che permette di confrontare risultati e stabilire chi si distingue nel contesto di una competizione. Più alto è il punteggio, più in alto si colloca nella classifica. Quindi, rappresenta il risultato che determina la posizione finale in una competizione o in una valutazione.

Se la definizione "Dà il posto in classifica" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dà il posto in classifica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Punteggio:

P Padova U Udine N Napoli T Torino E Empoli G Genova G Genova I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dà il posto in classifica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

