La definizione e la soluzione di: È simile alla soap opera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Disambiguazione – se stai cercando il film del 2014, vedi soap opera (film). questa voce o sezione sull'argomento terminologia radiotelevisiva non cita...

La telenovela o teleromanzo è un genere di serial televisivo nato in America Latina. In un numero di puntate in media di oltre 100 episodi, narra minutamente le vicende familiari e spesso sentimentali e personali di una coppia o di un gruppo fisso di personaggi.

Italiano

Sostantivo

telenovela ( approfondimento) f sing (pl.: telenovelas, telenovele)

(forestierismo) (televisione) romanzo televisivo che si protrae per un alto numero di puntate con ambientazione spesso in luoghi chiusi, caratterizzato dall'alto numero di dialoghi e dai sentimenti dei protagonisti storia interminabile caratterizzata da situazioni melodrammatiche

Sillabazione

te | le | no | vè | la

Pronuncia

IPA: /teleno'vla/

Etimologia / Derivazione

deriva dal portoghese telenovela, formato da tele- e novela cioè "romanzo, racconto"

Parole derivate

novela, telenovelistico

Termini correlati