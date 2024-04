La Soluzione ♚ Il figlio del Sole che Giove fece precipitare nel Po

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Il figlio del Sole che Giove fece precipitare nel Po. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FETONTE

Curiosità su Il figlio del sole che giove fece precipitare nel po: In lungo e in largo, e fece vedere loro l'italia e la pianura che, ai piedi delle alpi, si trova attorno al po, (ricordando che) essi stavano allora scalando... Fetonte (in greco antico: Fa, Phaéthon) è un personaggio della mitologia greca.

