La Soluzione ♚ I buffoni di un opera di Leoncavallo La definizione e la soluzione di 9 lettere: I buffoni di un opera di Leoncavallo. PAGLIACCI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su I buffoni di un opera di leoncavallo: Soldat, opera da camera, da leggere, recitare e danzare, capolavoro del compositore russo igor' fëdorovic stravinskij, su libretto in francese di charles-ferdinand... Il pagliaccio (derivato di "paglia"), chiamato anche, con un anglicismo, clown (derivato dall'islandese klunni "goffo"), è quel personaggio che ha il compito di divertire gli spettatori, specie negli spettacoli circensi. Esistono diversi tipi di pagliacci: quello più conosciuto è il cosiddetto pagliaccio "augusto", vestito in modo buffo e sgargiante, ma esiste anche il pagliaccio "bianco", romantico e vestito in modo più sobrio. Recentemente il cinema e la letteratura dell'orrore ne hanno proposto versioni cattive. Nel linguaggio corrente, il termine può essere riferito anche a un modo di comportarsi tipico di una persona poco credibile, o ... Altre Definizioni con pagliacci; buffoni; opera; leoncavallo; I clown del circo; Variopinto abitatore dei mari tropicali; Erano i buffoni di corte; Andrea opera lirica di Giordano; La Soldano nel cast della soap opera Un posto al sole;

La risposta a I buffoni di un opera di Leoncavallo

PAGLIACCI

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'I buffoni di un opera di Leoncavallo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.