Una serie di trasmissioni televisive
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una serie di trasmissioni televisive' è 'Ciclo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una serie di trasmissioni televisive
- Risposta: CICLO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: CCO
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Ciclo? Un ciclo è una sequenza di trasmissioni che si ripetono nel tempo, creando un ritmo riconoscibile. Ogni volta che si ripropone, mantiene un filo conduttore, offrendo agli spettatori un senso di continuità e familiarità. È come un percorso che si ripete con costanza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una serie di trasmissioni televisive: risposta da 5 lettere
Quando la definizione "Una serie di trasmissioni televisive" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Ciclo. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.