Una serie di trasmissioni televisive

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una serie di trasmissioni televisive' è 'Ciclo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CICLO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Una serie di trasmissioni televisive
  • Risposta: CICLO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    CCO
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Ciclo? Un ciclo è una sequenza di trasmissioni che si ripetono nel tempo, creando un ritmo riconoscibile. Ogni volta che si ripropone, mantiene un filo conduttore, offrendo agli spettatori un senso di continuità e familiarità. È come un percorso che si ripete con costanza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una serie di trasmissioni televisive: risposta da 5 lettere

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