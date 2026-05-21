Serie di cinque linee per la scrittura musicale

Anna Spiotta | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Serie di cinque linee per la scrittura musicale' è 'Pentagramma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PENTAGRAMMA

Vuoi approfondire la risposta Pentagramma? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Pentagramma? Il pentagramma è costituito da cinque linee parallele e orizzontali, che costituiscono la base per scrivere la musica. Queste linee consentono di rappresentare le altezze e le durate delle note, facilitando la lettura e l'interpretazione delle composizioni musicali. Ogni nota viene collocata su una specifica linea o tra le linee, contribuendo a creare un sistema organizzato e chiaro. La presenza del pentagramma è fondamentale per la trascrizione musicale accurata.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Pentagramma'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Serie di cinque linee per la scrittura musicale nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Pentagramma

In presenza della definizione "Serie di cinque linee per la scrittura musicale", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pentagramma'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Serie di cinque linee per la scrittura musicale
  • Risposta: PENTAGRAMMA
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: P__________
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Le 11 lettere della soluzione

P Padova
E Empoli
N Napoli
T Torino
A Ancona
G Genova
R Roma
A Ancona
M Milano
M Milano
A Ancona

La soluzione 'Pentagramma' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Serie di cinque linee per la scrittura musicale". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Cinque linee per la notazione musicale Intervallo di cinque note della scala musicale Serie di linee incrociate La produzione musicale d un cantante Serie di negozi 

Altre definizioni collegate

Con serie: Serie di film comici americani degli Anni 80 

Con cinque: Cittadina balneare appena a ovest delle Cinque Terre 

Con linee: Le linee più corte 