Serie di cinque linee per la scrittura musicale
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Serie di cinque linee per la scrittura musicale' è 'Pentagramma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PENTAGRAMMA
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Perché la soluzione è Pentagramma? Il pentagramma è costituito da cinque linee parallele e orizzontali, che costituiscono la base per scrivere la musica. Queste linee consentono di rappresentare le altezze e le durate delle note, facilitando la lettura e l'interpretazione delle composizioni musicali. Ogni nota viene collocata su una specifica linea o tra le linee, contribuendo a creare un sistema organizzato e chiaro. La presenza del pentagramma è fondamentale per la trascrizione musicale accurata.
Serie di cinque linee per la scrittura musicale nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Pentagramma
In presenza della definizione "Serie di cinque linee per la scrittura musicale", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pentagramma'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Serie di cinque linee per la scrittura musicale
- Risposta: PENTAGRAMMA
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: P__________
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Pentagramma' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Serie di cinque linee per la scrittura musicale". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con serie: Serie di film comici americani degli Anni 80
Con cinque: Cittadina balneare appena a ovest delle Cinque Terre
Con linee: Le linee più corte