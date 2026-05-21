Serie di cinque linee per la scrittura musicale

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Serie di cinque linee per la scrittura musicale' è 'Pentagramma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PENTAGRAMMA

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Perché la soluzione è Pentagramma? Il pentagramma è costituito da cinque linee parallele e orizzontali, che costituiscono la base per scrivere la musica. Queste linee consentono di rappresentare le altezze e le durate delle note, facilitando la lettura e l'interpretazione delle composizioni musicali. Ogni nota viene collocata su una specifica linea o tra le linee, contribuendo a creare un sistema organizzato e chiaro. La presenza del pentagramma è fondamentale per la trascrizione musicale accurata.

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Serie di cinque linee per la scrittura musicale nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Pentagramma

In presenza della definizione "Serie di cinque linee per la scrittura musicale", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pentagramma'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Serie di cinque linee per la scrittura musicale

Serie di cinque linee per la scrittura musicale Risposta: PENTAGRAMMA

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: P__________

P__________ Inizia con: P

P Finisce con: A

Le 11 lettere della soluzione

P Padova E Empoli N Napoli T Torino A Ancona G Genova R Roma A Ancona M Milano M Milano A Ancona

La soluzione 'Pentagramma' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Serie di cinque linee per la scrittura musicale". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.