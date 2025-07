Una serie di conferenze nei cruciverba: la soluzione è Ciclo

Home / Soluzioni Cruciverba / Una serie di conferenze

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una serie di conferenze' è 'Ciclo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CICLO

Curiosità e Significato di Ciclo

La parola Ciclo è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ciclo.

Perché la soluzione è Ciclo? Una serie di conferenze è un insieme di incontri o interventi organizzati in sequenza, spesso su un tema comune, pensati per approfondire argomenti specifici. La parola ciclo richiama proprio questa ripetizione periodica di eventi, come un ciclo di conferenze che si ripetono nel tempo, creando un percorso di apprendimento continuo e strutturato. È un modo efficace per condividere conoscenze in modo organizzato e coinvolgente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Serie di ConferenzeSerie di negoziQuelli della cripta erano una serie TV horrorImportante serie di competizioni su due ruoteLa Leone della serie 1993

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ciclo

Non riesci a risolvere la definizione "Una serie di conferenze"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

I Imola

C Como

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F T E V T E E F I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EFFETTIVE" EFFETTIVE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.