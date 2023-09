La fascia di trasmissioni televisive prima dei TG più seguiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fascia di trasmissioni televisive prima dei TG più seguiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PRESERALE

Significato/Curiosita : La fascia di trasmissioni televisive prima dei tg piu seguiti

Militare prima a bari nel car e poi nel 5º battaglione trasmissioni "rolle" a sacile (pn) e così si esibisce in caserma: è cameriere nella mensa dei sottufficiali... Generale. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il preserale (o fascia preserale) è una fascia oraria giornaliera tra le varie in cui viene divisa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : La fascia di trasmissioni televisive prima dei TG più seguiti : fascia; trasmissioni; televisive; prima; seguiti; La fascia oraria in cui i bar riducono i prezzi; Una docente di ruolo di seconda fascia ; Ne sono pieni gli sfascia carrozze; In TV tale è la fascia oraria adatta ai minori; Servono per le fascia ture; Alcune trasmissioni TV l hanno in studio; trasmissioni come Morgana di Michela Murgia ing; Speaker di trasmissioni televisive o radiofoniche; La fascia di trasmissioni in onda prima dei telegiornali più seguiti; Nastro per trasmissioni ; Possono essere radiofoniche e televisive ; Tubo catodico che produce immagini televisive ; Speaker di trasmissioni televisive o radiofoniche; Vi svettano antenne televisive ; Vi svettano le antenne televisive ; La prima parte di ogni lavoro; Lo sistema il cantante prima di esibirsi; Trenta giorni di prima vera; Si fanno prima di costruire; La desinenza della prima coniugazione; Caratterizza i furti eseguiti con particolare abilità; Eseguiti senza una ragione; Pezzi eseguiti da un unico musicista del gruppo; Tali sono i canti eseguiti nelle chiese cattoliche; Lavori mal eseguiti ;

