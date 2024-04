La Soluzione ♚ Il mostro dalle sette teste abbattuto da Eracle

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Il mostro dalle sette teste abbattuto da Eracle. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IDRA

Curiosità su Il mostro dalle sette teste abbattuto da eracle: Scappati seminando il panico in città. il corpo di cesare, abbandonato nella curia, veniva infine portato via da alcuni suoi schiavi. abbattuto cesare, i cesaricidi... L'Idra di Lerna (in greco antico: da, Hýdra) è un mostro leggendario della mitologia greca e romana che appare principalmente nei miti riguardanti Eracle.

