La Soluzione ♚ Animaletto acquatico

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Animaletto acquatico. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IDRA

Curiosità su Animaletto acquatico: Modo poco percettibile, solo nelle dimensioni. il cigno è un uccello acquatico di grosse dimensioni, con apertura alare media tra i 155 e 250 cm a seconda... L'Idra di Lerna (in greco antico: da, Hýdra) è un mostro leggendario della mitologia greca e romana che appare principalmente nei miti riguardanti Eracle.

