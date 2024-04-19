Il rientro in massa dalle vacanze estive

SOLUZIONE: CONTROESODO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il rientro in massa dalle vacanze estive" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il rientro in massa dalle vacanze estive". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Controesodo? Il termine descrive il movimento di molte persone che tornano ai propri luoghi di residenza dopo il periodo di ferie estive, creando un flusso intenso di traffico e spostamenti. Questo fenomeno si verifica spesso quando le vacanze finiscono, portando a congestioni e rallentamenti nelle vie di comunicazione. È un momento in cui le strade si riempiono di automobili e mezzi pubblici, segnando la ripresa delle attività quotidiane.

La soluzione associata alla definizione "Il rientro in massa dalle vacanze estive" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il rientro in massa dalle vacanze estive" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Controesodo:

C Como O Otranto N Napoli T Torino R Roma O Otranto E Empoli S Savona O Otranto D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il rientro in massa dalle vacanze estive" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

