La Soluzione ♚ Fu costruito nel 1961 e abbattuto nel 1989

La soluzione di 13 lettere per la definizione: Fu costruito nel 1961 e abbattuto nel 1989. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MURO DI BERLINO

Curiosità su Fu costruito nel 1961 e abbattuto nel 1989: Antifaschistischer schutzwall, tradotto barriera antifascista) fu un sistema di barriere attivo dal 1961 al 1989, eretto da parte del governo della germania est per... Il Muro di Berlino (in tedesco Berliner Mauer, nome ufficiale: Antifaschistischer Schutzwall, tradotto Barriera Antifascista) fu un sistema di barriere attivo dal 1961 al 1989, eretto da parte del governo della Germania Est per impedire la libera circolazione delle persone verso la Germania Ovest. Il "Muro" era un lungo sistema di recinzione in cemento armato, lungo 155 km e alto 3,6 metri, che circondò dal 1961 la parte occidentale della città di Berlino, appartenente alla giurisdizione della Germania Ovest, ampia circa 480 km² e comunemente detta Berlino Ovest, per separarla dalla parte orientale della stessa città, divenuta capitale ...

Altre Definizioni con muro di berlino; costruito; 1961; abbattuto; 1989;