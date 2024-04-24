La città dalle 17 contrade

SOLUZIONE: SIENA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La città dalle 17 contrade" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città dalle 17 contrade". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Siena? Siena è una delle città più affascinanti della Toscana, famosa per il suo centro storico medievale e le sue antiche tradizioni. La città si distingue per essere suddivisa in contrade, ovvero quartieri che rappresentano diverse zone e comunità locali, ognuna con le proprie caratteristiche e storia. Queste contrade sono protagoniste di eventi e celebrazioni, come il celebre Palio, che rinnova ogni anno l'antica rivalità tra di loro. La vita cittadina si svolge in un contesto ricco di arte, cultura e identità condivisa, rendendo Siena unica nel suo genere.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La città dalle 17 contrade" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città dalle 17 contrade" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Siena:

S Savona I Imola E Empoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città dalle 17 contrade" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

