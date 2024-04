La Soluzione ♚ 19 : viene abbattuto il Muro di Berlino

La soluzione di 11 lettere per la definizione: 19 : viene abbattuto il Muro di Berlino. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : OTTANTANOVE

Curiosità su 19 : viene abbattuto il muro di berlino: Patto di varsavia dell'europa orientale, esistita durante la guerra fredda. il muro che circondava berlino ovest divise in due la città di berlino per 28... Ottantanove (89) è il numero naturale dopo l'88 e prima del 90.

Altre Definizioni con ottantanove; viene; abbattuto; muro; berlino;