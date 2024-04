La Soluzione ♚ La località della Normandia dalle spettacolari scogliere

La soluzione di 7 lettere per la definizione: La località della Normandia dalle spettacolari scogliere. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ETRETAT

Curiosità su La localita della normandia dalle spettacolari scogliere: Promontorio roccioso circondato dal mare su tre lati, non lontano dalle spettacolari scogliere di capo fréhel, in un ambiente selvaggio del tutto incontaminato... Étretat è un comune francese di 1.535 abitanti situato nel dipartimento della Senna Marittima, nella regione della Normandia, ed affacciato sul Canale della Manica. È una delle principali località della Costa d'Alabastro.

