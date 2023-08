Affluente della Garonna che forma spettacolari gole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affluente della Garonna che forma spettacolari gole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'affluente della Garonna che crea suggestive gole e "tarn" è il fiume Tarn. Questo fiume scorre attraverso il sud-ovest della Francia, scolpendo profonde gole nelle maestose formazioni rocciose. Le spettacolari gole del Tarn offrono panorami mozzafiato, con pareti verticali di roccia che si stagliano sopra le acque color smeraldo. I "tarn" sono bacini d'acqua tranquilli e azzurri formati dal fiume, circondati da una natura incontaminata. Questo ambiente unico attira gli amanti della natura, gli appassionati di sport acquatici e i turisti in cerca di bellezze naturali, rendendo il fiume Tarn una destinazione affascinante e indimenticabile.

