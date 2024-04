La Soluzione ♚ Nota località turistica della Val d Aosta

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Nota località turistica della Val d Aosta. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LA THUILE - SAINT VINCENT

Curiosità su Nota localita turistica della val d aosta: Italiano di 2 615 abitanti dell'alta valdigne, in valle d'aosta: rinomata località turistica invernale ed estiva delle alpi, sul suo territorio comunale... La Thuile (pron. fr. AFI: [la til], La Tchoueuille in patois valdostano) è un comune italiano di 829 abitanti situato nel vallone di La Thuile, valle laterale della Valle d'Aosta.

