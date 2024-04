La Soluzione ♚ Una località della Costa Azzurra

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Una località della Costa Azzurra. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MENTONE

Curiosità su Una localita della costa azzurra: La costa azzurra (in francese côte d'azur, in occitano còsta d'azur; anche nota come riviera francese) è una porzione della costa mediterranea settentrionale... Mentone (in francese Menton, in mentonasco Mentàn, in ligure Mentùn) è un comune francese di 29.361 abitanti, situato nel dipartimento delle Alpi Marittime, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Situata a ridosso della frontiera franco-italiana, è una celebre località turistica della Costa Azzurra.

