CINGOLI

Hai risolto il cruciverba con Cingoli? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Cingoli.

Perché la soluzione è Cingoli? I cingoli sono le grandi fasce di tessuto o metallo che avvolgono le ruote dei carri armati, permettendo loro di muoversi su terreni accidentati. Funzionano come una specie di catena continua, distribuendo il peso e offrendo stabilità e trazione. Sono fondamentali per la mobilità dei veicoli militari e offrono resistenza e capacità di attraversare terreni difficili. Un elemento chiave della potenza bellica moderna.

C Como

I Imola

N Napoli

G Genova

O Otranto

L Livorno

I Imola

