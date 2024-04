La Soluzione ♚ Nastri di celluloide La definizione e la soluzione di 9 lettere: Nastri di celluloide. PELLICOLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su nastri di celluloide: La pellicola fotografica è il supporto, di natura chimica, utilizzato, da più di 100 anni, nelle fotocamere analogiche, per imprimere immagini. Nonostante un breve periodo di disuso, con l'utilizzo sempre più ampio della fotografia digitale, all'inizio degli anni Duemila, il supporto analogico è tornato ad essere usato da artisti, fotografi professionisti e dilettanti, in tutte le sue varianti, dal piccolo al grande formato, invertibili istantanee e negative. Altre Definizioni con pellicole; nastri; celluloide; Accomunano cinema e cucina; Leggono nastri magnetici; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Nastri di celluloide

PELLICOLE

P

E

L

L

I

C

O

L

E

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Nastri di celluloide' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.