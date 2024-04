La Soluzione ♚ Piccoli veicoli a due ruote per bambini La definizione e la soluzione di 8 lettere: Piccoli veicoli a due ruote per bambini. MINIMOTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Piccoli veicoli a due ruote per bambini: Con il termine minimoto vengono identificati soprattutto i piccoli modelli di motocicletta atti a circolare su circuiti o aree non pubbliche in quanto sprovvisti di permesso di circolazione. Di solito si tratta di modelli da competizione o anche per il tempo libero di appassionati della velocità. Le minimoto sono stradali, mentre le 'piccole' per lo sterrato vengono definite 'minicross'. Una classica minimoto misura circa 1 metro di lunghezza per 60 centimetri di altezza (poco più di 40 cm l'altezza della sella) con poco più di 20 kg di peso complessivo. Sostantivo Significato e Curiosità su: Con il termine minimoto vengono identificati soprattutto i piccoli modelli di motocicletta atti a circolare su circuiti o aree non pubbliche in quanto sprovvisti di permesso di circolazione. Di solito si tratta di modelli da competizione o anche per il tempo libero di appassionati della velocità. Le minimoto sono stradali, mentre le 'piccole' per lo sterrato vengono definite 'minicross'. Una classica minimoto misura circa 1 metro di lunghezza per 60 centimetri di altezza (poco più di 40 cm l'altezza della sella) con poco più di 20 kg di peso complessivo. minimoto ( approfondimento) f inv (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) motocicletta di cilindrata e dimensioni molto ridotte, usata prevalentemente in ambito sportivo Sillabazione mi | ni | mò | to Etimologia / Derivazione deriva da mini- e moto Altre Definizioni con minimoto; piccoli; veicoli; ruote; bambini; Piccoli segreti che si scoprono; Si prende cura dei bambini piccoli; È percorsa da veicoli a due ruote; Rombanti veicoli a due ruote; La balia che si prende cura dei bambini; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Piccoli veicoli a due ruote per bambini

MINIMOTO

La risposta di 8 lettere per risolvere 'Piccoli veicoli a due ruote per bambini' è.