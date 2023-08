Li hanno i carri armati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li hanno i carri armati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CINGOLI

Significato/Curiosita : Li hanno i carri armati

Arrivano i carri armati (the tanks are coming) è un film del 1951 diretto da lewis seiler. è un film di guerra statunitense con steve cochran, philip carey... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cingoli (disambigua). cingoli è un comune italiano di 9 613 abitanti della provincia di macerata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Li hanno i carri armati : hanno; carri; armati; Se navigati hanno molta esperienza; Le hanno uguali i superuomini; hanno molte vie; hanno un fil di voce; hanno da una a quattro stelle; La smania di fare carri era; Dispositivo su autocarri usati per eliminare le gelate sulle strade; Il via alla carri era; Stoffa impermeabile che riveste alcuni autocarri ; carri per trasportare merce; Ex cavalleggeri ungheresi armati di sciabola; Un gruppo di barbari armati ; Gruppo di barbari armati ; Carri armati tedeschi; I carri armati dei Tedeschi;

