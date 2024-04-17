I nastri dei carri armati

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I nastri dei carri armati' è 'Cingoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CINGOLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I nastri dei carri armati" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I nastri dei carri armati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Cingoli? I cingoli sono le grandi fasce di gomma o metallo che avvolgono le ruote dei carri armati, permettendo loro di muoversi su terreni accidentati o sabbiosi. Questa struttura distribuisce il peso del veicolo, migliorando la stabilità e la capacità di attraversare terreni difficili. Grazie ai cingoli, i carri armati possono affrontare terreni impervi senza affondare o perdere equilibrio, rendendoli strumenti essenziali in battaglia.

Se la definizione "I nastri dei carri armati" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I nastri dei carri armati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cingoli:

C Como I Imola N Napoli G Genova O Otranto L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I nastri dei carri armati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

