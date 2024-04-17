I soldati armati di lanciafiamme

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'I soldati armati di lanciafiamme' è 'Guastatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GUASTATORI

Perchè la soluzione è Guastatori? I GUASTATORI sono soldati specializzati che usano lanciafiamme per affrontare obiettivi difficili o blindati. La loro presenza sul campo cambia il ritmo della battaglia, portando un elemento di sorpresa e potenza che può scompaginare le difese nemiche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I soldati armati di lanciafiamme nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Guastatori

La soluzione associata alla definizione "I soldati armati di lanciafiamme" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Guastatori'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: I soldati armati di lanciafiamme
  • Risposta: GUASTATORI
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: G_________
  • Inizia con: G
  • Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

G Genova
U Udine
A Ancona
S Savona
T Torino
A Ancona
T Torino
O Otranto
R Roma
I Imola

La soluzione 'Guastatori' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I soldati armati di lanciafiamme". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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