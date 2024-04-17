I soldati armati di lanciafiamme

Home / Soluzioni Cruciverba / I soldati armati di lanciafiamme

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'I soldati armati di lanciafiamme' è 'Guastatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GUASTATORI

Perchè la soluzione è Guastatori? I GUASTATORI sono soldati specializzati che usano lanciafiamme per affrontare obiettivi difficili o blindati. La loro presenza sul campo cambia il ritmo della battaglia, portando un elemento di sorpresa e potenza che può scompaginare le difese nemiche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Guastatori' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

I soldati armati di lanciafiamme nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Guastatori

La soluzione associata alla definizione "I soldati armati di lanciafiamme" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Guastatori'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: I soldati armati di lanciafiamme

I soldati armati di lanciafiamme Risposta: GUASTATORI

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: G_________

G_________ Inizia con: G

G Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

G Genova U Udine A Ancona S Savona T Torino A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

La soluzione 'Guastatori' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I soldati armati di lanciafiamme". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.