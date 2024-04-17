I soldati armati di lanciafiamme
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'I soldati armati di lanciafiamme' è 'Guastatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GUASTATORI
Perchè la soluzione è Guastatori? I GUASTATORI sono soldati specializzati che usano lanciafiamme per affrontare obiettivi difficili o blindati. La loro presenza sul campo cambia il ritmo della battaglia, portando un elemento di sorpresa e potenza che può scompaginare le difese nemiche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
I soldati armati di lanciafiamme nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Guastatori
La soluzione associata alla definizione "I soldati armati di lanciafiamme" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Guastatori'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I soldati armati di lanciafiamme
- Risposta: GUASTATORI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: G_________
- Inizia con: G
- Finisce con: I
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Guastatori' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I soldati armati di lanciafiamme". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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