Il calice cercato dai cavalieri di re Artù

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il calice cercato dai cavalieri di re Artù' è 'Graal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRAAL

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Perché la soluzione è Graal? Il GRAAL è il calice cercato dai cavalieri di re Artù, simbolo di perfezione e mistero. Rappresenta un oggetto sacro che incarna speranza e desiderio di purezza, spesso associato a un segreto divino o a un tesoro spirituale. La sua ricerca simboleggia il percorso di crescita e di fede, spingendo i cavalieri a superare ostacoli e tentazioni. La leggenda del GRAAL continua ad affascinare chi cerca risposte oltre il visibile.

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Il calice cercato dai cavalieri di re Artù nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Graal

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Le 5 lettere della soluzione Graal

G Genova R Roma A Ancona A Ancona L Livorno

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