Vi prendevano posto re Artù e i suoi cavalieri

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Vi prendevano posto re Artù e i suoi cavalieri' è 'Tavola Rotonda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAVOLA ROTONDA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi prendevano posto re Artù e i suoi cavalieri" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi prendevano posto re Artù e i suoi cavalieri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Tavola Rotonda? La tavola rotonda rappresentava il luogo dove si riunivano re Artù e i suoi cavalieri, simbolo di uguaglianza e rispetto tra i partecipanti. In questo contesto, le sedie disposte intorno a un tavolo senza testa favorivano il confronto e la collaborazione, eliminando gerarchie visibili. La presenza di questa voce evoca un'assemblea di eroi e sovrani impegnati in discussioni importanti, rafforzando l'idea di unione e di giustizia tra i protagonisti della leggenda.

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Vi prendevano posto re Artù e i suoi cavalieri nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Tavola Rotonda

Se la definizione "Vi prendevano posto re Artù e i suoi cavalieri" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi prendevano posto re Artù e i suoi cavalieri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Tavola Rotonda:

T Torino A Ancona V Venezia O Otranto L Livorno A Ancona R Roma O Otranto T Torino O Otranto N Napoli D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi prendevano posto re Artù e i suoi cavalieri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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