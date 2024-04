La Soluzione ♚ Il miracoloso calice cercato dai cavalieri di Artù La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il miracoloso calice cercato dai cavalieri di Artù. GRAAL Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Il miracoloso calice cercato dai cavalieri di artu: miracolo calice cercato dai cavalieri di arte" Il Graal (scritto talora anche Gral) o, secondo la tradizione medievale, il Sacro Graal o Santo Graal, è la leggendaria coppa con la quale Gesù celebrò l'Ultima Cena e nella quale Giuseppe di Arimatea raccolse il sangue sgorgato dal suo costato trafitto dalla Lancia del centurione romano Longino durante la crocifissione. Il termine si suppone derivi dal latino medievale gradalis o dal greco at (kratr «vaso») e designa in francese antico una coppa o un piatto. Il termine italiano corrispondente è gradale. Da un punto di vista simbolico, il Graal allude al possesso di una conoscenza esoterica o iniziatica, che da un lato viene elargita ... Altre Definizioni con graal; miracoloso; calice; cercato; cavalieri; artù; Il calice cercato dai cavalieri di re Artù; La coppa dell Ultima Cena; Prodigioso miracoloso; Farmaco miracoloso; Fanno corona al calice; Danno il braccio ai cavalieri; La corte di re Artù;

