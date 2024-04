La Soluzione ♚ Il ritiro dalla gara La definizione e la soluzione di 9 lettere: Il ritiro dalla gara. ABBANDONO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il ritiro dalla gara: Abbandono – in religione è la disposizione dell'anima a donarsi completamente a Dio Abbandono – nel diritto è un modo di perdita della proprietà Abbandono – nelle assicurazioni è un istituto giuridico contrattuale Abbandono – in psicologia è uno stato psicologico conseguente al lasciare o essere lasciati da una persona Abbandono – negli scacchi è la resa di un giocatore che ritiene, o si rende conto, di non avere più chance né di vittoria né di pareggio Abbandono – film girato da Mario Mattoli nel 1940 Abbandono (Abandoned) – episodio della seconda stagione di Lost Sostantivo Significato e Curiosità su: Abbandono – in religione è la disposizione dell'anima a donarsi completamente a Dio Abbandono – nel diritto è un modo di perdita della proprietà Abbandono – nelle assicurazioni è un istituto giuridico contrattuale Abbandono – in psicologia è uno stato psicologico conseguente al lasciare o essere lasciati da una persona Abbandono – negli scacchi è la resa di un giocatore che ritiene, o si rende conto, di non avere più chance né di vittoria né di pareggio Abbandono – film girato da Mario Mattoli nel 1940 Abbandono (Abandoned) – episodio della seconda stagione di Lost abbandono m sing (pl.: abbandoni) l'atto dell'abbandonare il lasciare definitivamente qualcosa, qualcuno c'è una campagna contro l'abbandono dei cani (per estensione) trascuratezza questa stanza si trova nel più totale abbandono! (raro) rinuncia a realizzare qualcosa l'abbandono di quel progetto è stato difficile per lui rilassamento fu un momento di abbandono (diritto) atto di rinuncia, compare in molte espressioni che definiscono particolari figure di reato abbandono del comando; abbandono del lavoro; abbandono della residenza (sport) dare il saluto d'addio semplice rinuncia abbandono di un bene (etnologia) usanza funebre consistente nel deporre la salma al suolo, abbandonandola agli animali. E' caratteristico in Africa e in Indonesia, talora in forma solenne per personaggi importanti. (medicina) rilassamento delle membra (morale) affidamento di se stesso alla comprensione altrui (cristianesimo) atteggiamento spirituale per cui l'animo sta pienamente a Dio, accettando totalmente le disposizioni della volontà divina, considerato la virtù delle virtù alla mercé in balia misero, dove corri in abbandono a' tuoi sfrenanti e rapidi martìri (T. Tasso) sfrenatamente fugge tutta la gente in abbandono (Boiardo) (senso figurato) lasciarsi catturare del proprio sé malgrado l'abbandono interiore ebbe un successivo miglioramento anche se arduo (raro) rifiuto di valori e/o ideali, soprattutto religiosi molti devoti, anche di religione ebraica, con l'abbandono della Torah, si allontanano da studio e precetti abbandono mistico: generalmente con il raggiungimento della pace, è una condizione estatica, spesso il suo "apice" Voce verbale abbandono prima persona singolare presente del verbo abbandonare io abbandono l'univeristà' Sillabazione ab | ban | dó | no Pronuncia IPA: /abban'dono/ Etimologia / Derivazione derivato da abbandonare, dal francese abandonner Sinonimi (di luogo) allontanamento, assenza, distacco, partenza

