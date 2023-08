Un romanzo di Elena Ferrante: I giorni dell - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un romanzo di Elena Ferrante: I giorni dell. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ABBANDONO

Significato/Curiosita : Un romanzo di elena ferrante: i giorni dell

elena ferrante (napoli, 5 aprile 1943) è una scrittrice italiana, inserita nel 2016 dal settimanale statunitense time nella lista delle 100 persone più... Con o contengono il titolo. abbandono – in religione è la disposizione dell'anima a donarsi completamente a dio abbandono – nel diritto è un modo di perdita... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un romanzo di Elena Ferrante: I giorni dell : romanzo; elena; ferrante; giorni; Sono di Angela in un romanzo di Frank McCourt; Noto romanzo di Dostoevskij: e castigo; Un romanzo di George Sand pubblicato a puntate; La capanna dello romanzo ; La delle vanità romanzo di Thackeray; Un sentimento che avvelena ; Maria elena in breve; Omicidio commesso per avvelena mento; Best seller di elena Ferrante: L amica; Helena Bonham attrice; La ferrante scrittrice; Best seller di Elena ferrante : L amica; Iniziali della ferrante ; Iniziali della ferrante scrittrice; La moglie di don ferrante nei promessi sposi; Taccuini dove alle pagine corrispondono i giorni ; Periodico stampato ogni 15 giorni ; Due giorni prima di Natale; Ricevere per più giorni ; Periodi di circa 730 giorni ;

Cerca altre Definizioni