Lo è il ritiro di una squadra

La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COLLEGIALE

Curiosità su Lo e il ritiro di una squadra: Per 15.000 dollari. la squadra fu trasferita a minneapolis nel 1947. potendo contare già su una squadra solida con jim pollard e il playmaker herm schaefer... Un organo collegiale, in diritto, indica quegli organi (ed estensivamente gli uffici) il cui titolare non è una sola persona fisica, ma una pluralità di soggetti che formano un collegio, ossia che concorrono all'attività dell'ufficio partecipando alla formazione di atti unitari (le deliberazioni) attribuiti al collegio come tale e non ai singoli componenti (i membri del collegio). Tali organi possono avere denominazioni specifiche, come ad esempio consiglio, comitato, commissione, assemblea, giunta.

