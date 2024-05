La Soluzione ♚ Il ritiro del solitario La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : EREMO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il ritiro del solitario. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Il ritiro del solitario: Immagini o altri file su ritiro spirituale (en) retreat, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) ritiro spirituale, in catholic... L'èremo (dal greco µ éremos) è un luogo di difficile accesso, dove uno o più individui, detti eremiti o anacoreti (dal greco at anachoretes, derivato da ae anachorêin, ritirarsi), si auto-escludono dalla società solitamente per condurre una vita di preghiera e/o ascesi a stretto contatto con la natura.

