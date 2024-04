La Soluzione ♚ Allontanamento distacco

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ABBANDONO - ALIENAZIONE

Ecco la soluzione per la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti.

Curiosità su Allontanamento distacco: Avvicinamento, verso qualcuno o qualcosa apporre, accentrare ab- allontanamento, distacco abrogare, abnormale, aborale acro punto estremo; più alto acropoli... Abbandono – in religione è la disposizione dell'anima a donarsi completamente a Dio Abbandono – nel diritto è un modo di perdita della proprietà Abbandono – nelle assicurazioni è un istituto giuridico contrattuale Abbandono – in psicologia è uno stato psicologico conseguente al lasciare o essere lasciati da una persona Abbandono – negli scacchi è la resa di un giocatore che ritiene, o si rende conto, di non avere più chance né di vittoria né di pareggio Abbandono – film girato da Mario Mattoli nel 1940 Abbandono (Abandoned) – episodio della seconda stagione di Lost

