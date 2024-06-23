Gara a squadra

Home / Soluzioni Cruciverba / Gara a squadra

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Gara a squadra' è 'Torneo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TORNEO

Perché la soluzione è Torneo? Un torneo rappresenta una competizione tra più squadre che si sfidano seguendo regole stabilite per determinare un vincitore. Questa forma di gara coinvolge partecipanti organizzati in gruppi, con l’obiettivo di superare gli avversari attraverso abilità, strategia e collaborazione. Durante un torneo, le squadre affrontano diverse sfide, accumulando punti o vittorie che contribuiscono alla classifica finale. La struttura e il regolamento variano in base al tipo di competizione, rendendo ogni torneo un evento unico e appassionante.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gara a squadra". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Gara a squadra nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Torneo

Per risolvere la definizione "Gara a squadra", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gara a squadra" conferma che la soluzione 'Torneo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Torneo

T Torino O Otranto R Roma N Napoli E Empoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gara a squadra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Torneo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una gara fra più scacchistiSi disputa fra più squadreGiostra medievaleGara ciclistica in salita contro il tempoTarga gara sicilianaUna squadra rossoblùUna gara motociclistica su terreno accidentatoLa squadra di calcio di Monaco