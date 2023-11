La definizione e la soluzione di: Carlo sciatore italiano del passato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Suggerimenti del progetto di riferimento. carlo vanzini (milano, 18 luglio 1971) è un giornalista, telecronista sportivo ed ex sciatore alpino italiano. è stato... Carlo Senoner (Selva di Val Gardena, 24 ottobre 1943) è un ex sciatore alpino italiano, campione del mondo nello slalom speciale a Portillo 1966. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

