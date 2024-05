Lo sciatore più veloce

Significato della soluzione per: Lo sciatore piu veloce

Paolo Savoldelli (Clusone, 7 maggio 1973) è un commentatore televisivo ed ex ciclista su strada italiano. . Professionista dal 1996 al 2008, soprannominato "Falco" per le sue doti di discesista, aveva anche caratteristiche di passista-scalatore e buone qualità di cronoman. In carriera vinse per due volte il Giro d'Italia, nel 2002 e nel 2005, aggiudicandosi anche quattro tappe della corsa.

Italiano: Sostantivo: discesista ( approfondimento) m e f sing . (sport), (sport invernali) chi gareggia nelle gare di sci alpino. Sillabazione: di | sce | sì | sta. Pronuncia: IPA: /die'zista/ . Etimologia / Derivazione: deriva da discesa .