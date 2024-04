La definizione e la soluzione di 12 lettere: Lanciare un carico da un aereo. PARACADUTARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

paracadutare (vai alla coniugazione)

buttare col paracadute

Sillabazione

pa | ra | ca | du | tà | re

Pronuncia

IPA: /parakadu'tare/

Etimologia / Derivazione

deriva da paracadute

Parole derivate