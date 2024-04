La Soluzione ♚ L ex-sciatore Thoeni

La soluzione di 7 lettere per la definizione: L ex-sciatore Thoeni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GUSTAVO

Curiosità su L ex-sciatore thoeni: Gustav thöni, talora italianizzato in gustavo thoeni (stelvio, 28 febbraio 1951), è un ex sciatore alpino e allenatore di sci alpino italiano. è considerato... Gustavo è un nome proprio di persona italiano maschile.

